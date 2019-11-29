Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geyik son olarak havaya zıplarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

CESUR POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 242 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Geyik, "Benim kendimle olan savaşımda, kazananın sen olma ihtimali var mı?" notuyla elbisesiyle havaya zıplarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"HARİKASINIZ"

Yüsra Geyik'in fotoğrafı kısa sürede sosyal medyaya damga vururken "Taş gibi kızsın", "Harikasınız" ve "Çok güzelsin" yorumları yapıldı. Geyik'i Arka Sokaklar dizisinden takip eden bazı takipçileri ise "Başkomiser Çoban görmesin" yorumunu yaptı.

OZAN GÜVEN'LE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde aynı tiyatroda rol aldığı Ozan Güven ile el ele bir mağazaya girerken görüntülenmişti. İki hafta önce de Ozan Güven ve diğer rol arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenen Geyik, Güven ile aşk iddialarına "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" demişti.