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Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı

14 sezondur Arka Sokaklar dizisine Zeliş karakterini oynayan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından cesur mini elbisesiyle poz verdi.

29.11.2019 08:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:35

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geyik son olarak havaya zıplarken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

CESUR POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 242 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Geyik, "Benim kendimle olan savaşımda, kazananın sen olma ihtimali var mı?" notuyla elbisesiyle havaya zıplarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"HARİKASINIZ"

Yüsra Geyik'in fotoğrafı kısa sürede sosyal medyaya damga vururken "Taş gibi kızsın", "Harikasınız" ve "Çok güzelsin" yorumları yapıldı. Geyik'i Arka Sokaklar dizisinden takip eden bazı takipçileri ise "Başkomiser Çoban görmesin" yorumunu yaptı.

OZAN GÜVEN'LE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde aynı tiyatroda rol aldığı Ozan Güven ile el ele bir mağazaya girerken görüntülenmişti. İki hafta önce de Ozan Güven ve diğer rol arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülenen Geyik, Güven ile aşk iddialarına "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" demişti.

Yüsra Geyik ve Ozan Güven
Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı

Arka Sokaklar Dizisi, Ozan Güven, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
BİR İNSAN:kendi kendini gömen kız. savaş kazanıyormuş. sen önce adamın yanında haddim değil diyerek yere attıgın gururunu topla.
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