Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?

Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı, dün, "Cem Uzan' ın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreç" konusunda bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenleneceğini duyurmuştu.

"UÇAKTA YER VAR MI?"

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın genel başkanı olduğu Genç Parti'nin sosyal medya hesabından bugün dikkat çeken bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda avukatı ile konuşma yapan Cem Uzan, "Sen şimdi rezarvasyon başvurusunu da yapmışsındır. Bakalım uçakta yer var mı?" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI"

Cem Uzan'ın avukatı ve Genç Parti Sözcüsü Metin Altmışkara ise bugün yapılan açıklamada, "27.11.2019 (dün) tarihinde yargılamaların yenilenmesi talebiyle gerekli başvurular yapılmıştır. Yaptığımız başvuruların 15-20 gün içerisinde sonuçlanacağını düşünüyoruz." dedi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Star TV ve Star Gazetesi'nin yanı sıra İmarbankası ve TELSİM gibi dev şirketlerin eski sahibi Cem Uzan 2002 yılında Genç Parti'yi kurarak siyasete atıldı. 3 Temmuz 2003'te İmar Bankası ve Adabank'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

Şubat 2004'te ise TMSF; İmar Bankası soruşturmasını genişletti. Soruşturma çerçevesinde Uzanlar'ın birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el konuldu. 2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan'ın sığınma talebi Fransa tarafından kabul edildi. Uzan, yaklaşık 10 yıldır yurt dışında bulunuyor. Cem Uzan, geçtiğimiz haftalarda 2 ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.