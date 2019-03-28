Genç Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Genç A Serbest-Greko-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.25 - 26 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 13 okuldan toplamda 72 sporcu katıldı.Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda genç pehlivanlar serbest ve Greko- Romen kategorilerinde il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ