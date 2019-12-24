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Genç piyanist Berkay Özkan, Tekirdağlıları büyüledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" kapsamında gerçekleştirilen "2. Ferenc Rakoczi Yılı" özel programında genç piyanist Berkay Özkan sahne aldı.

24.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:39
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" kapsamında gerçekleştirilen "2. Ferenc Rakoczi Yılı" özel programında genç piyanist Berkay Özkan sahne aldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin üçüncü gününde piyanist Berkay Özkan, Franz Schubert ile Franz Liszt'in eserlerini icra etti.
Yaklaşık iki saat süren konserde Özkan'ın performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konser sonunda piyanist Özkan'a çiçek takdim edildi.
Albayrak burda yaptığı konuşmada etkinliğin çok güzel gittiğini ve sahne alan piyanistlerin çok başarılı performans sergilediklerini söyledi.
Genç piyanist Özkan'ın da performansının çok etkiliyeci olduğuna vurgu yapan Albayrak, "Büyük bir gururla izledik. Tekirdağ'a gelmesi bizim için büyük bir gurur. İnşallah gelecek programlarda da birlikte olmak istiyoruz." diye konuştu.
Genç piyanist Berkay Özkan, Tekirdağlıları büyüledi

Berkay Şahin, Gülsin Onay, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA


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