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Genç polis memuru intihar etti

Ardahan'da 26 yaşındaki polis memuru intihar etti.

22.07.2019 16:31 Genç polis memuru intihar etti
Ardahan'da 26 yaşındaki polis memuru intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Abdülkerim Ö. (26), mesainin ardından İnönü Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Abdülkerim Ö,'nün mesaiye gelmemesi üzerine şüphelenen arkadaşları evine gitti. Evin kapısını açan arkadaşları Abdülkerim Ö.'yü kanlar içinde yerde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, Abdülkerim Ö.'nün beylik tabancası ile başından vurularak öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Abdülkerim Ö.'nün bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı öğrenildi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
İnönü mahallesi, Ardahan, 3. Sayfa

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