Genç polis, "Vuramazsın, sıkamazsın" diyen eşi tarafından öldürüldü

Adana'da beylik tabancasını temizlerken kendisini vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru Alpay Doğan'ı (24), eşi Fadime Doğan'ın (23) öldürdüğü ortaya çıktı. 4 aylık polis olan eşini, eve geç geldiği için "Seni vurayım mı?" diye şaka yaparken silahın ateş alması sonucu öldüren Fadime Doğan, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, önceki gece Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alpay Doğan, evinde tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Doğan'ın eşi Fadime Doğan, polise verdiği ifadesinde, eşinin beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonucu kendini göğsünden vurduğunu iddia etti. Henüz 4 aylık polis olan Doğan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

EŞİNE "SIKAYIM MI?" DİYE ŞAKA YAPMIŞ

Yapılan ön otopside, Doğan'ın uzaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Fadime Doğan'ı gözaltına aldı. Sorguya alınan Doğan, ifadesinde olayı itiraf etti. Genç kadın, "Eşim eve geç geldiği için tartışmıştık. Daha sonra tabancasını alarak 'Sıkayım mı?' diye şaka yaptım. Eşim de 'Vuramazsın, sıkamazsın' diye karşılık verince ben de silahta mermi olmadığını düşünerek şaka amaçlı ateş ettim. Tabanca ateş aldı ve eşim yaralandı. Daha sonra hemen ambulans çağırdım" dediği öğrenildi. Fadime Doğan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

AİLESİ DE "KAZA" DEDİ

Alpay Doğan'ın ailesi ise oğlu ile gelinlerinin arasının çok iyi olduğunu, olayın bir kaza olduğunu düşündüklerini bildirdi.