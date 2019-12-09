Haberler » 3. Sayfa » Genç polis, 'Vuramazsın, sıkamazsın' diyen eşi tarafından öldürüldü - Haberler

Genç polis, "Vuramazsın, sıkamazsın" diyen eşi tarafından öldürüldü

Adana'da evinde tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulunan 4 aylık polis memuru Alpay Doğan'ın şakalaştıkları esnada eşi tarafından vurulduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

09.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:26Genç polis,

'da beylik tabancasını temizlerken kendisini vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru Alpay Doğan'ı (24), eşi Fadime Doğan'ın (23) öldürdüğü ortaya çıktı. 4 aylık polis olan eşini, eve geç geldiği için "Seni vurayım mı?" diye şaka yaparken silahın ateş alması sonucu öldüren Fadime Doğan, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, önceki gece Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alpay Doğan, evinde tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Doğan'ın eşi Fadime Doğan, polise verdiği ifadesinde, eşinin beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonucu kendini göğsünden vurduğunu iddia etti. Henüz 4 aylık polis olan Doğan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

EŞİNE "SIKAYIM MI?" DİYE ŞAKA YAPMIŞ

Yapılan ön otopside, Doğan'ın uzaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Fadime Doğan'ı gözaltına aldı. Sorguya alınan Doğan, ifadesinde olayı itiraf etti. Genç kadın, "Eşim eve geç geldiği için tartışmıştık. Daha sonra tabancasını alarak 'Sıkayım mı?' diye şaka yaptım. Eşim de 'Vuramazsın, sıkamazsın' diye karşılık verince ben de silahta mermi olmadığını düşünerek şaka amaçlı ateş ettim. Tabanca ateş aldı ve eşim yaralandı. Daha sonra hemen ambulans çağırdım" dediği öğrenildi. Fadime Doğan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

AİLESİ DE "KAZA" DEDİ

Alpay Doğan'ın ailesi ise oğlu ile gelinlerinin arasının çok iyi olduğunu, olayın bir kaza olduğunu düşündüklerini bildirdi.


Alpay Doğan, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:24 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
14:23 Milletvekili Kara, tarımsal danışmanlığı gündemine aldı - Haberler
14:20 İzmir'de doktora jiletli saldırıyı yapan zanlı: "Dövmeye gittim" - Haberler
14:19 500 bin TL değerindeki kaçak ürünlerin bulunduğu depoya operasyon - Haberler
14:15 Şanlıurfa'da ceylan derisine yapılmış tarihi tablo ele geçirildi - Haberler
14:13 Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı - Haberler
13:53 Sarı Yeleklileri işaret eden Erdoğan, Macron'a tepki gösterdi: Hadi çöz, niye durduramıyorsun? - Haberler
13:48 Jiletle doktorun boğazını keserek yaralayan zanlı: Öldürme amacım yoktu, dövmek için gittim - Haberler
13:28 ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu - Haberler
13:28 Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı - Haberler
9.12.2019 14:29:04