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Genç Raketler Amatör Spor Haftasında Raket Salladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Tenis İl Birinciliği müsabakaları hafta sonunda yapılan gençler müsabakaları ile tamamlandı.

18.10.2019 12:02Genç Raketler Amatör Spor Haftasında Raket Salladı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Tenis İl Birinciliği müsabakaları hafta sonunda yapılan gençler müsabakaları ile tamamlandı.

12 - 13 Ekim 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortlarında yapılan müsabakalarda toplamda 30 genç raket Amatör Spor Haftası için Raket salladı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

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