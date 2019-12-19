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Genç Raketler Işık Saçtı

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Semih Doğruer ile Ayça Öztürk, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

19.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:33 Genç Raketler Işık Saçtı

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) tarafından Ankara Keçiören Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvası'na puan veren müsabakaya 13 ülkeden 242 sporcu katıldı. 3 gün süren ve Türk Milli Takımı adına boy gösteren Belediyespor'un başarılı raketleri turnuvaya damga vurdu. Gelecek için umut vaat eden sporcu Semih Doğruer karışık çiftler kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek ikinci oldu. Son dönemde yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Ayça Özgür de tek kadınlar kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Müsabakadan gümüş ve bronz madalyayla ayrılan genç sporcular, Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmek için iddialarını koruyacaklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Semih Doğruer, Osmangazi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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