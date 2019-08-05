Genç raketlerden bronz madalya

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 4 ülkeden toplam 200 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri göz doldurdu. Tek bayan, tek erkek ve karışık çiftler kategorisinde ter döken genç sporcular, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda ay-yıldızlı ekip, 16 madalya kazanarak 5 kategoride şampiyon oldu.

Sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Son dönemde badminton branşında yakaladığımız ivme ile önemli başarılara imza attık. Bu başarımızın temeli, sporcularımızın altyapımızdan yetişmesidir. Belediye olarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda bulunmaktan onur duyuyoruz. Sporcumuz Ayça Özgür'e Polonya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.