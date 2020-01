Genç "robot takımı" çocuklarla buluştu

ADNAN Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri tasarımlarını kendilerinin yaptığı ve dünya çapında ödül aldıkları robotlarıyla hastanedeki çocuk servisinde kalan hastaları ziyaret ederek onları eğlendirdi. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'de gerçekleşen etkinlikte konuşan robot takımındaki öğrencilerden Mete Kalkan, etkinlikte robot tasarlama konusunda çocukları da heveslendirerek aralarına kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"ÇOCUKLARI HEVESLENDİRİP GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi ve Amal Hawks robot takımının da üyesi olan 15 yaşındaki Mete Kalkan, First Robotics Competititon (FRC) olarak bilinen ve dünya çapında liseler arası düzenlenen yarışmada ödül kazandıklarını belirtti. Kalkan, 18 kişilik bir robot takımı olduklarını ve her sene FRC yarışmasına katıldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "2019 yılında FRC yarışmasına katıldık ve orada Inspiration Award (İlham Veren Ödül) kazandık. Daha sonra da Mersin ve Ankara'da gerçekleşen 2 yarışmaya katıldık. Mersin'de çeyrek finale kaldık ve Ankara'da da yarı finallere çıktık. Bugün de gençlere bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak onları geleceğin yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlayan FIRST Vakfı'nın temsilcileri olarak buradayız. Çocukları bu konularda heveslendirip geleceğin mühendislerini yetiştirmek istiyoruz. Onlara bir robotun ne kadar güzel ve ne kadar eğlenceli bir icat olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde onları hem heveslendirmek hem de aramıza katmak istiyoruz."

DR. OKUR: "BİZİM İÇİN BİRER RÜYAYDI, HEPSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRDÜK"

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Başhekimi Dr. A. Orçun Okur, kendisinin de Adnan Menderes Anadolu Lisesi mezunu olduğunu belirterek etkinliğe vesile olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Dr. A. Orçun Okur, öğrencilerin kendisini icat ettikleri robotlarını göstermek için bir davet yaptığını ve bunun üzerine dünya çapında ödüller aldıklarını öğrendiğini ifade ederek şunları söyledi: "Kariyer planlamasıyla ilgili bir sempozyuma katılmıştım. Bu etkinlik başlamadan hemen önce arkamdan koşuşturan bir arkadaş grubu gördüm. 'Hocam size robotik takımımızı göstermek istiyoruz' dediler. Kendi mezun olduğum lisede böyle bir takım olduğunu ilk defa gördüm. Bu robotu da ilk defa gördüm. Öğrenci arkadaşlarımız bu robotu tüm parçalarının tasarımlarını kendileri çizerek üretmişler. Kıymetli öğretmenlerimiz sayesinde lisemdeki genç arkadaşlarım bilişim dünyasına hızlı bir giriş yapmış. Çok mutlu oldum. Bizim zamanımızda bunların hepsi birer rüyaydı. Çok fazla zaman geçmeden hepsinin gerçekleştiğini görmüş olduk."

"ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ"

Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni ve robotik kulübünde görev yapan Aktan Cömert 18 kişilik öğrenci grubu olarak 4 mentor ile birlikte FRC yarışmalarına katıldıklarını belirterek şunları söyledi: "FRC, ABD merkezli olarak dünyanın tüm ülkelerinde düzenlenen bir oyun. Lise öğrencilerini bilime, mühendisliğe heveslendirip onların motor, elektronik ve mekanik becerilerini artırmak için yapılan bir yarışmadır. Bugün burada olmamızın nedeni ise İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Başhekimi Orçun Bey'in aynı zamanda bizim okulumuzdan mezun eski bir öğrencimiz olması. Hem öğrencilerimizin yaptığı robotu burada daha geniş bir kitleye tanıtmak hem de çocuk servisindeki miniklerin morallerini düzeltmek için küçük bir etkinlik düzenledik."

