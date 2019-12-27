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Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının il finali Nusaybin ilçesinde yapıldı.

27.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:36 Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının il finali ilçesinde yapıldı.
Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesinde İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık koordinatörlüğünde yapılan yarışma, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra 10 ilçeden yarışmaya katılan 15 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.
Yarışma sonunda Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL öğrencisi Enes Taşçı birinci, Midyat AİHL öğrencisi Mehmet Sait Turğut ikinci, Artuklu AİHL öğrencisi Muhammet Muvaffak Gökalp üçüncü oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, dereceye giren öğrencilere plaket, katılımcı öğrenci ve danışman öğretmenlerine katılım belgesi verdi.

Öğrencileri tebrik eden Çetin, birinci olan öğrenciye bölge yarışmasında başarılar diledi.

Nusaybin, Artuklu, Güncel

Kaynak: AA

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