Genç Sanatçı Irmak Arıcı İle Üsküdar'da Yer Yerinden Oynadı

Düzenlediği konserlerde sanat dünyasının en genç temsilcilerini ağırlayan Üsküdar Belediyesi, tüm İstanbulluları genç sanatçı Irmak Arıcı'nın sahne aldığı konserde buluşturdu.

Mustafa Ceceli ile seslendirdiği "Mühür" adlı şarkı ile müzik sektörüne hızlı giriş yapan Irmak Arıcı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde seslendirdiği şarkılarla Üsküdar'da adeta deprem etkisi yarattı. Konserde seslendirdiği her şarkıyı hayranlarına adayan genç sanatçı, konser sırasında yeni şarkı müjdesi de verdi.

Sanat dünyasının önde gelen isimlerini Üsküdar'da İstanbullularla buluşturan Üsküdar Belediyesi, bu kez Türk Pop Müziği'nin en yeni seslerinden Irmak Arıcı'yı ağırladı. Sesi ve güzelliğiyle gençler tarafından yakından takip edilen Irmak Arıcı, en yeni şarkılarını seslendirdiği konserde hayranlarının gönlünü yeniden fethetti. Konser sırasında hayranlarının sevgi seliyle karşılaşan Arıcı, en sevilen şarkılarını sevenlerinin eşliğinde söyledi. Genç sanatçı, sevenlerine "Kula Bela" isimli bir şarkı çıkaracağının müjdesini verdi.

Irmak Arıcı:

"Üsküdar Belediyesi sadece Üsküdar'a değil, tüm İstanbul'a değer katıyor"

Konserde Üsküdar Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Irmak Arıcı "Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikleri, çok kıymetli buluyorum. Sağ olsun Belediye Başkanımız sosyal sorumluluk projeleriyle sadece Üsküdar'a değil, tüm İstanbul'a çok büyük bir değer katıyor. Hayvanlarla ilgili çok güzel projeleri var. Kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Zekeriya Şanlıer:

"Sadece Üsküdarlıları değil herkesi kucaklıyoruz"

Konser sırasında genç sanatçıya çiçek taktim eden Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, seyircilere seslenerek "Üsküdar dışındaki ilçelerimizden konserimize gelen misafirimiz var mı?" diye sordu. Konser salonuna farklı ilçelerden gelen seyircilerin alkışları karşısında Şanlıer, "Üsküdar'ımızın etkinlikleri artık kabına sığmıyor. Sadece Üsküdarlıları değil herkesi kucaklıyor.Bu yönündeki etkinlikler,Üsküdar Belediyesi olarak bizim sorumluluğumuz. Tüm İstanbulluları buluşturduğumuz etkinliklerimizi tüm hızıyla sürdüreceğiz" diye belirtti.