Genç Sanatçı Karsu Dönmez Ytb Personeliyle Bir Araya Geldi

Hollanda
'da genç yaşına rağmen yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuşan Karsu Dönmez, Ankara
'daki konseri öncesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB
) personeliyle bir araya geldi.
Yurt dışında doğup büyüyen piyanist müzisyen Dönmez, Ankara'daki konseri öncesinde YTB'de söyleşi gerçekleştirdi ve kısa bir piyano dinletisi sundu.
Programa katılan YTB Başkanı Abdullah Eren
, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin iş gücü kapsamında Avrupa
'ya giden yurttaşların çocukları ve torunlarının görev aldıkları sektörlerde toplumun kanaat önderleri olmaları için ciddi çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
Yurt dışındaki Türk diasporasının, hem bulunduğu ülkeye uyum sağlama hem de kendi kültürünü ve benliğini koruma noktasında önemli bir imtihan verdiğini söyleyen Eren, Avrupa'da 60 yıldan bu yana var olan Türk toplumu içerisinde hiçbir aşırılığın görülmediğini ifade etti.
YTB Başkanı Eren, yurt dışındaki Türk soydaşlar arasında çok iyi örneklerin bulunduğu ve Karsu Dönmez gibi başarılı isimleri daima desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Eren, "Avrupa'daki Türk varlığı, Avrupa'daki kimlik krizi sorununa deva olabilecek yegane topluluk fakat Avrupa bunu henüz fark edebilmiş değil. Oradaki Türk varlığının Avrupa için çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Piyano dinletisi öncesi hayat hikayesini anlatan Karsu Dönmez, müzikle 7 yaşında ailesinin aldığı piyano sayesinde tanıştığını söyledi.
Ailesinin araba almak için biriktirdiği parayla kendisine piyano satın aldığını anlatan Dönmez, 15 yaşında babasının Hollanda'da sahibi olduğu restoranda küçük programlar yaparak piyano çaldığını ve şarkı söylediğini ifade etti.
Yurt dışında doğması sebebiyle iki kültürle bir arada büyüdüğünü söyleyen Dönmez, ailesinin, benliğini unutmaması için Hatay
'daki köylerinin ismini kendisine verdiğini belirtti. Dönmez, "Bütün dünyaya Türk müziğini, ailemi, köyümü ve kültürümüzü anlatıyorum." dedi.
Söyleşinin ardından Dönmez YTB personeline piyano dinletisi sundu.
Avrupa,Ankara,yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
07 Aralık 2018 Cuma 14:42