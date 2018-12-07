Genç Sanatçıdan Pişmanlık Reçetesi

Sony Music etiketiyle çıkan 'Yanmaz Ağzın' şarkısının sözü Gökhan Şahin, beste ve düzenlemesi ise İskender Paydaş'a ait.

Funda ile İskender Paydaş'ın yolu tekrar kesişti.

2012 yılında Belçika'dan Türkiye'ye gelen Funda'nın, ülkemize geldikten sonra ki ilk single çalışmasını yapan İskender Paydaş'la yolu uzun bir aradan sonra tekrar kesişti. Yıllar sonra 'Yanmaz Ağzın' şarkısı ile yepyeni bir çalışmaya birlikte imza atan ikili "Yılın en çok dinlenen şarkısı olmaya adayız" dediler.

Şarkının klip çekimleri, Ümraniye Film Platolarında, 18 saat süren titiz bir çalışmayla, son dönemin en yetenekli yönetmenlerinden Mustafa Özen tarafından 30 kişilik kalabalık bir ekip ile gerçekleştirildi.