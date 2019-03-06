06 Mart 2019, 07:44
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Genç Şarkıcı Babes Wodumo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı

Güney Afrika'da Babes Wodumo ismiyle tanınan Bongekile Simelane isimli pop şarkıcı, farkında olmadan yatak odasından canlı yayın yaptı. Genç şarkıcı, yayın esnasında yatak odasında sevgilisinin saldırısına uğradı.

Güney Afrika'da Babes Wodumo ismiyle tanınan Bongekile Simelane isimli pop şarkıcısının yatak odasında çekilen görüntüleri ülkede olay yarattı.

Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde genç kadın farkında olmadan yatak odasında yaşanan şiddet olayını binlerce takipçisi ile paylaştı.

YATAK ODASINDA CANLI YAYIN YAPTI

Yarı çıplak erkek arkadaşıyla birlikte kadrajda yer alan Güney Afrikalı kadının görüntülerini izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şarkıcı, farkında olmadan canlı yayında olan telefonunu yatak odasına bıraktı.

Genç Şarkıcı Babes Wudomo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı">

PEŞ PEŞE YUMRUK ATTI

Güney Afrikalı pop star Babes Wodumo, gerçek adı Bongekile Simelane, yatak odasında sevgilisinin saldırısına uğradı. Yarı çıplak erkek, kadına peş peşe yumruk attı. Şarkıcı ise aldığı yumruk darbeleriyle gözyaşlarına boğuldu. Saldırgan erkek, kısa bir aranın ardından kadına bir kez daha vurdu.

Genç Şarkıcı Babes Wudomo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı">

KÜLTÜR BAKANI DAVA ÇAĞRISI YAPTI

Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla, polis soruşturma başlattı. Kültür Bakanı Nathi Mthethwa, video kaydını dehşet verici olarak tanımladı. Bakan Mthethwa, şarkıcıya dava açma çağrısı yaptı.

Genç Şarkıcı Babes Wudomo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı">

"DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Wodumo ise, şiddetle ilgili yorum yapmayı reddetti ancak hesabından şiddet videosunu bir kez daha yayınladı. 38 saniyelik videoda olanları izleyen kadınlar, Wodumo'ya destek mesajı yağdırdı. Twitter hesabından ise, "Mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi. Güney Afrikalı şarkıcının Instagram'da 45 bin takipçisi var.

Güney Afrika, Güney, Magazin, Dünya


YORUMLAR (11)
ÇAYCI: böyle göbekli şişko sevgili yaparsan dayak ta atsa hak etmişsin. benim gibi atletik fit biri dururken bana vermesen gidip ona versen hak ediyosun
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3 5
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NURİ: bunlar hep aldatmaca gündemde olmak için yapıyorlar
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10 2
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AFRİKALI : 100 dolar kefalet vererek cıktı elaman mahkemeden
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1 2
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İSYAN: He he evet yanlışlıkla açılmış kamera açısı da yanlışlıkla ayarlanmış. Ülkemiz için de çok önemli bir haber. tebrik ediyorum sizi.
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13 1
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  • ORHAN : mal oğlu mal neden okudun bir de yorum yazdın o zaman kazma. . .
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    2 2
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