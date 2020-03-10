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Genç şarkıcı Eren Yıldız'dan yeni single

Genç şarkıcı Eren Yıldız, 'Bir İntihardı Aşk' isimli single'ını Seyhan Müzik'ten çıkardı

10.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:44
Genç şarkıcı Eren Yıldız'dan yeni single

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyla beğeni kazanan Yıldız, şu sıralar radyolarda en çok çalınanlar listesinde.

Eren Yıldız kendisini şu sözlerle anlattı:

"30 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Müzikle ilkokul yıllarında ablamın aldığı gitar ve ilkokulda müzik derslerinde öğrendiğim org ile tanıştım.

Lise yıllarında besteler yapmaya başlayıp birkaç kafede şarkı söyleyerek o dönem müzik hayatıma devam ettim. İnternetin yayılmaya başlamasıyla birkaç bestemi kayıtlayıp paylaşmaya başladım ve beni dinleyen hatırı sayılır bir kitleye ulaştım. Bu sırada Piyano ve bağlama dersleri de alarak entrüman seçeneklerini arttırdım.

Üniversite yıllarında müzik hayatımın yanında dizi/ sinema oyunculuğu da ekleyerek bir çok büyük projede yer aldım. Aktif olarak teklifler geldikçe projeleri değerlendirmeye devam etmekteyim 2015 yılında stüdyoya girdim ve " Bir İntihardı Aşk " adlı şarkımın ve birkaç şarkımın daha demosunu hazırladım.

2018 yılında aranjörüm Can Atayılmaz ile projenin tamamlanması için çalışmalarımız devam etti ve Ozinga Music Stüdyo'da projemizi tamamlayarak Seyhan Müzik etiketi ile piyasaya çıkarmış olduk. Bundan sonraki süreçte yine kendi yazmış olduğum besteler ile müzik kariyerimi devam ettireceğim.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Eren Yıldız, Seyhan, Magazin
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