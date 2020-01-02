Genç şarkıcı Irmak Arıcı Emrullah Gül'ün konuğu oldu

Hiçbir enstrüman çalmadan beste yaptığını açıklayanArıcı; "Yaptığım her şarkı popüler oldu. Benim nota bilgim sıfır. Enstrümançalmayı bilmem ama 100'ün üstünde söz ve bestem var ve hepsi hit olacakşarkılar" dedi.

Emrullah Gül'ün şarkıcılığa alışabildin mi sorusuna; "Eskidensanatçılar için, çıkıyorlar sahneye iki şarkı söyleyip parayı alıyorlar diyedüşünürdüm arka planı öyle değilmiş. Provası var, yorgunluğu var, uykusuzkalıyoruz, insanları mutlu etmek zorundayız" diye cevap verdi.

Mustafa Ceceliile ilgili soruya ise "Mustafa Ceceli'ye şarkıyı aranje için göndermiştik aranje tamamlanıp banageldiğinde Ceceli'nin sesini de şarkıda duyunca çok şaşırdım benim için sürprizoldu ve şarkıyı düet halinde çıkarmak istedim çok da güzel oldu" dedi.& ;



