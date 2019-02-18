Şarkıcı Kübra Hera Aslan, Kendisinden 19 Yaş Büyük Sevgilisi Ozan Doğulu'ya Aşkını İlan Etti

10 yıl önce Miss Turkey ikinci güzeli seçilen ve şimdilerde şarkıcılık yapan 28 yaşındaki Kübra Hera Aslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Aslan, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Ozan Doğulu'ya ne kadar aşık olduğunu anlattı.

"OZAN'LA İŞLERE HEP BERABER GİTTİK SON KAÇINILMAZ OLDU"

Aranjör ve şarkıcı Ozan Doğulu, 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu ile boşandıktan kısa bir süre sonra birlikte albüm çıkardığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı. 2. Sayfa programına katılan Kübra Hera Aslan, Doğulu ile yaşadığı aşkı şöyle anlattı: "Biz tanıştığımız evlilerdi ve aramızda bir şey olmadı. Onlar boşandıktan sonra sürekli işlere beraber gittik falan son kaçınılmaz oldu.

Ozan Doğulu ve Kübra Hera Aslan

"BOŞANMALARINDA İHALE BANA KALDI"

Onların boşanma evresinde aramızda aşka dair hiçbir şey olmadı. O zaman gerçekten arkadaştık. Ozan'ın bana bu yönde bir yaklaşımını görmedim. Boşanmalarında ihale bana kaldı gibi oldu.

"ARAMIZDA 19 YAŞ VAR AMA ÇOK AŞIĞIM"

Ozan'ın çok temiz kalpli olduğunu biliyorum. Evlilik kolay bitmiyor oda uğraşmıştır. Şuan birlikteyiz ve çok aşığım aramızda 18-19 yaş farklı var. Ben 28 o 47 yaşında. Benim sahne aldığım yerde Ozan'ın doğum gününü kutladık. Ozan ve ailesi çok sıcak kanlı Kenan'la (Doğulu) da Serpil teyzeyle (Ozan Doğulu'nun annesi) de karşılaşıyorum.

"İŞ İÇİN ONUNLA BİRLİKTE DEĞİLİM"

İş için Ozan'la birlikte değilim. Ondan önce bana önce single yapacaklardı. Sektörde Ozan'dan daha iyisini tanımıyorum. Kıskançlıklarımız da yok."

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2007 yılında dünya evine giren Ozan-Ece doğulu çifti geçtiğimiz sene Haziran ayında tek celsede boşandı. Çift boşanma sonrası yaptıkları açıklamada, "Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya'nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz." dedi.