25 Kasım 2018, 11:33
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Genç Şarkıcı Laura Avila, Geçirdiği Burun Estetiği Ameliyatından Sonra Hayatını Kaybetti

Burun estetiği yaptırmak isteyen ABD'nin ünlü şarkıcılarından Laura Avila, daha hesaplı diye ameliyat için gittiği Meksika'da hayatını kaybetti.

Teksas Dallas'ta yaşayan 36 yaşındaki Avila, daha hesaplı olması için sınırı geçip Meksika'ya girdi ve burun estetiği yaptırdı. Fakat operasyon sırasında narkoz beynine zarar verince genç kadın feci şekilde öldü.

DAHA UCUZ OLSUN DİYE SINIRDAN MEKSİKA'YA GEÇTİ

Burnunu beğenmeyen ve estetik ameliyatı olmak istediğini her fırsatta dile getiren Teksaslı Avila, Kasım ayının başında sadece daha ucuz olsun diye Meksika'ya gitti.

ANESTEZİ BEYNE ZARAR VERDİ

Meksika sınırındaki Juarez kentine giden Avila'ya anestezi yapıldı. Fakat deneyimsiz doktorların yürüttüğü ameliyat sırasında anestezi beyne zarar verdi. Dakikalar içinde kalp krizi geçiren ve komaya giren genç kadın yaşama döndürülemedi.

"PARAYI ÖDEMEDİK DİYE NAAŞINI VERMEDİLER"

Kız kardeşi ile birlikte Meksika'ya giden ablası Angie yaşadıklarını ABD basınına anlattı… Angie, "Bizi bir hastaneden öbürüne gönderdiler. Üstelik kız kardeşimin naaşını da parayı ödemediğimiz için vermediler. Meksika'daki hastaneler bizi resmen rehin tuttu" dedi.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLATMADILAR"

Laura'nın nişanlısı Enrique Cruz da hastane yönetiminin önce, "Tansiyonu düşük, ameliyatı yapamayız" dediğini aktarırken, "Bize durumun ciddiyetini anlatmadılar. Sadece sorularımızı geçiştirdiler" dedi. Cruz, Meksikalı yetkililerle temas halinde olduğunu ve hastaneyle birlikte doktorlar hakkında yasal süreci başlatacağını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri,Meksika
25 Kasım 2018 Pazar 11:33



YORUMLAR (4)
MÜS-TÜRK: Budur insanlar,,Allahın yarattıgı organları,,neden beğenmezler,,anlamış degilim..
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  • HAK : Haklısın diyecektim yanlış lıkla haksızsın diye tıklamıssım:
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ADINIZI YAZINYAZIK: hiç de kötü değilmiş ki burnu yazık olmuş fazlasını isterken
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CAN: SANATCISIN O KADAR KAZANIYOSUN NY CIMRILIK YAPTIN PARA CANINDAN ONEMLI MI BAK YIYEMEDIN SANA HIZMET ETMEYEN PARA NE ISE YARAR SAGLIKTA PARA ONM OLMAMALI ONCE CAN
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HAMDİ GURKAYNAK: Benim burnum hem yamuk , hem de buyuk, ama hic bir zaman burnumu duzeltmeyi dusunmedim. Hayat cirkin burundan daha guzel. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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