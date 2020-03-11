Genç şarkıcı Melis Fis 5 dakikada beste yaptı
Dur Diyemem isimli ilk teklisi ile dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı Melis Fis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında yeteneği ile herkesi kendine hayran bıraktı
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
3 kelime ile 5 dakikada şarkı yaptı!
Spontane bir şekilde program esnasında hazır altyapının üzerine kendisine verilen 3 kelime ile şarkı yapan Melis Fis, 5 dakikada şarkıyı tamamladı ve dinleyicilerden beğeni topladı.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Magazin
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Magazin
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Magazin
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Magazin
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Magazin
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı