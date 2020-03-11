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Genç şarkıcı Melis Fis 5 dakikada beste yaptı

Dur Diyemem isimli ilk teklisi ile dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı Melis Fis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında yeteneği ile herkesi kendine hayran bıraktı

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Genç şarkıcı Melis Fis 5 dakikada beste yaptı

3 kelime ile 5 dakikada şarkı yaptı!

Spontane bir şekilde program esnasında hazır altyapının üzerine kendisine verilen 3 kelime ile şarkı yapan Melis Fis, 5 dakikada şarkıyı tamamladı ve dinleyicilerden beğeni topladı.



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

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