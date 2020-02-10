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Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Serel Yereli, Venedik Maske Festivali'ne gidip klip çekme planlarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti.

10.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:55

Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, 'Fikret Şeneş Şarkıları - Kimler Geldi Kimler Geçti' albümü için seslendirdiği 'Bambaşka Biri' şarkısına 8 Şubat'ta başlayan ve 25 Şubat'a kadar devam edecek olan Maske Festivali'nde klip çekecekti.

Ancak Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyaya korku salan koronavirüs salgını, genç şarkıcının planlarını bozdu.

Her yıl binlerce kişinin katıldığı festivalde renkli maskelerle oluşan görsel şovu klibinde kullanmak isteyen Serel Yereli, virüs tehdidi nedeniyle çekimleri iptal etti.

Güzel şarkıcı, bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.

Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti

Serel Yereli, Venedik, Magazin


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