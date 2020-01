Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu başlıyor

Erzincan'da faaliyetlerine başlayan Genç Şavak Derneği, Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu adı altında futbol turnuvası düzenliyor.Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonuna toplamda 14 takım katılıyor. 27 Ocak'ta başlayacak olan turnuvada gençlerin kaynaşması amaçlanıyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Beydili, turnuvaya katılan bütün takımlara ve katkı sunan her bireye teşekkür etti.Beydili açıklamasında; "Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu Sezonu takım başvuruları an itibari ile sona ermiştir. Turnuvanın zamansal anlamda sorunu olmasına rağmen ve kısa bir süre tanınmasına rağmen muazzam düzeyde başvuru yapılmıştır. Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlar olmak üzere, katkı sunan, her bireye sonsuz teşekkürler" dedi.Turnuvaya katılacak takımların listesi ise şu şekilde:1- 1903 Şavak Spor2- Asil Şavak Spor3- Çakır Şavak Spor4- Değişim Şavak Spor5- Efsane Şavak Spor6- İstasyon Şavak Spor7- Şavak Karaca Spor8- Şavak İliç Sanahsi Spor9- Şavak İliç Gençlik Spor10- Şafak Sigorta 24 Spor11- Şavak Gün-Pack Spor12- Şavak Car Spor13- Şavak Karadaş Spor14- Tadın Süt Şavak Spor - ERZİNCAN