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Genç Şavak Derneği'nden İHA Erzincan Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Erzincan'da faaliyete geçen Genç Şavak Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'yı ziyaret ettiler.

11.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:48Genç Şavak Derneği'nden İHA Erzincan Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
'da faaliyete geçen Şavak Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'yı ziyaret ettiler.

Genç Şavak Derneği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas ajansı Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'ya ziyaret gerçekleştirerek bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadılar.

Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Beydili halkın doğru bilgilendirilmesi, vatandaşların sorun ve taleplerinin dile getirilmesi ve ilgili kurumlara iletilmesi noktasında basın mensuplarının önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Erzincan için yapılacak hizmetlerle, basın mensupları ile istişare halinde olacaklarını da belirten Özkan Beydili, "Bundan sonraki süreçte inşallah değerli gazetecilerimizle el birliği ile Erzincan'a hizmet etmek nasip olur. Basınımızın ve vatandaşlarımızın desteği de bu noktada önemli. İHA bölge Müdürlüğü'nün Erzincan'da açılması bizler için gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Erzincan açısından çok fazla artısı var. Emekleri için öncelikle Ahmet Akbuğa'ya ve ekibine teşekkür ediyoruz " dedi.

İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, ziyaretlerinden dolayı Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. - ERZİNCAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İhlas Haber Ajansı, Erzincan, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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