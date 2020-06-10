Genç Sevcan'ın sosyal medyadan yaptığı çağrıya Başkan Dündar kayıtsız kalmadı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, doğuştan engelli olan Sevcan Geçgel'i ziyaret ederek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi moral verdi.

Genç Sevcan'ın sosyal medyadan yaptığı çağrıya Başkan Dündar kayıtsız kalmadı
10.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:21
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, doğuştan engelli olan Sevcan Geçgel'i ziyaret ederek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi moral verdi.

Doğuştan engelli olan 20 yaşındaki Sevcan Geçgel, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak tanışmak istedi. Davete kayıtsız kalmayan Başkan Dündar, Sevcan'ı evinde ziyaret etti. Birkaç hafta sonra YKS sınavına girecek olan genç kıza moral veren Dündar, ayrıca Sevcan'ın özel matematik dersi almasını sağladı. Başkan Dündar, "Bizler, kimsesizlerin kimsesi mantığıyla yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Sevcan kızımızın birikimine ve hayata dair güzel umutlarına hayran kalmamak mümkün değil. Ziyaretimiz sırasında Sevcan'ın bir takım istekleri oldu. En yakın zamanda doktor kontrollerini tamamlatıp, sınav öncesi özel ders desteği vereceğiz. Hayal ettiği psikolog ya da doktorluğu kazanacağına eminim. Yolu açık, başarıları daim olsun" dedi.

Başkan Mustafa Dündar ile tanışmaktan dolayı çok mutluğu olduğunu dile getiren genç Sevcan ise, "Allah, Mustafa Dündar gibi başkanlarımızı başımızdan eksik etmesin. Gerçekten çok iyi çalışan ve çok iyi yürekli bir başkanımız var. Mesajıma cevap verip, bu süreçte öğretmen bulması benim için çok kıymetli. Bana el uzattığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel, Haber

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