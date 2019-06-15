15.06.2019 09:23
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Genç sinemacılara tam not

Genç sinemacılara tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi'nin liselerde oluşturduğu sinema kulüplerine katılıp eğitim alan öğrenci ve öğretmenlerin kendi senaryoları ve oyunculuklarıyla hazırlanan kısa filmler, izleyiciyle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi ilk kez 2018 – 2019 Eğitim yılı içerisinde pilot uygulama olarak Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer'de seçilen 3 farklı lisede Sinema Kulüpleri oluşturdu. Yıldırım Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi, Osmangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Nilüfer Feriha Uyar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Sinema Kulüplerine 120'ye yakın öğrenci katıldı. Katılan öğrencilere oyunculuk, senaryo ve film yapımı üzerine eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda öğrencilerle birlikte oluşturulan senaryolar, yine öğrencilerin oynadığı kısa filmler haline dönüştürüldü.

Genç yeteneklerin tüm hünerlerini sergiledikleri filmler Tayyare Kültür Merkezi'ndeki özel gösterimde seyirci ile buluştu. Filmlerin özel gösterimine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak daima gençlerin yanında olacaklarını belirten Hüseyin Buran, Karagöz Sinema Atölyesi projesinin önümüzdeki yıl daha da genişletilerek devam edeceğini belirtti.

Programda Yıldırım Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesinin "Perstektip"Osmangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesinin "Katılım" ve Nilüfer Feriha Uyar Kız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin "Bağımlılık" filmleri gösterildi. Gösterim sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Hüseyin Buran emeği geçen öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi. İlk kez bir film deneyimi yaşayan öğrencilere ise katılım belgesi verildi.

Kaynak: Bültenler
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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