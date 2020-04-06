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Genç sporcular evlerinde kitap yazmaya başladı

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü'nün taekwondo ve badminton branşlarındaki sporcular; evde kaldıkları surede yaptıkları sportif çalışmanın yanı sıra, yaşananları hikayeleştirip kitap basımı için İngilizceye çevirmeye başladılarEskişehir Gökmeydan Spor Kulübü antrenörü Elif Çatal, konu ile...

06.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:23
Genç sporcular evlerinde kitap yazmaya başladı
Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü'nün taekwondo ve badminton branşlarındaki sporcular; evde kaldıkları surede yaptıkları sportif çalışmanın yanı sıra, yaşananları hikayeleştirip kitap basımı için İngilizceye çevirmeye başladılar

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü antrenörü Elif Çatal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, daha önce hiç karşılaşılmayan bir süreçten geçildiği anlattı. Çatal, "Bu dönemi en sağlıklı ve verimli bir şekilde atlatmak için; Gökmeydan Spor Kulübü Başkanımız Hilmi Yıldırım'ın önderliğinde var gücümüzle çalışmaktayız. Sağlık Bakanlığı'mızın yönlendirmeleriyle, sporcularımızın sağlığını ve performanslarını korumak için gerekli önlemlerimizi aldık ve bir plan dahilinde yürütmekteyiz. Gökmeydan Spor taekwondo ve badminton branşları olarak sporcularımızın; sadece evde idman ve ders değil de, farklı ve çeşitli aktivitelerle desteklenmesini istedik. Kulüp olarak farklı bir çalışma yaparak; çocukların temiz dünyalarını tanıma, onların hayal kurma becerilerini kullanarak kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek istedik. Öğrencilerimiz, yani sporcularımız hayallerini, gözlemlerini evde hikayeleştirdiler ve bu hikayeleri İngilizceye çevirmeye başladılar. Bizler de; bu hikayelerin kitaplaşmasına yardımcı olacağız. Kulübümüzde lisanslı 15 sporcumuzun evde yazdığı 'İngilizce 1.seviye hikaye kitabını', bu zor günlerin anısına ileride oluşacak Gökmeydan Spor Kulübü Müzesi'nde sergilenmek üzere yönetim kuruluna hediye edeceğiz. Bu zor günleri inşallah birlikte aşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Gökmeydan, Spor
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Haberler ›› Spor ››Genç sporcular evlerinde kitap yazmaya başladı - Spor
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