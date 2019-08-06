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Genç sporculardan çifte şampiyonluk

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü U-10 ve U-17 futbol takımları, Ankara'da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

06.08.2019 13:06 Genç sporculardan çifte şampiyonluk
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü U-10 ve U-17 futbol takımları, Ankara'da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen Ankara Cup'ta büyük bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesi 10 yaş altı ve 17 yaş altı futbol takımları, katıldıkları turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı. Her iki takım da rakipleri ile oynadıkları karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyerek Anadolu Üniversitesi'ne çifte şampiyonluk sevinci yaşattı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Ankara Gölbaşı, Futbol, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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