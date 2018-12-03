Genç Starlar Final İçin Ter Dökecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın çok büyük olduğu yarışmada 50 okuldan öğrenciler birincilik için yeteneklerini sergileyecek.

Osmangazi Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi katkılarıyla düzenlediği Liseler Arası Müzik Yarışması (Genç Star), geleceğin yıldız adaylarına müzik alanındaki yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor. 11 yıldır aralıksız olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl da gençlerin ilgisi büyük oldu. 50 okulun kayıt yaptırdığı yarışmada gençler Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik olmak üzere 3 dalda yarışacak. Her dalda, En İyi Erkek Solist, En İyi Kız Solist, En İyi Orkestra, En İyi Solo Çalgı kategorilerinde ödüller verilecek.

Liseli öğrenciler yarışmada ilk olarak 12-13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme turunda sahneye çıkacak. Eleme turunda başarılı olan okullar, 12 Ocak 2019 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan finalde yarışmaya hak kazanacak.