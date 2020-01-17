Haberler » Güncel » Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Haber

Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, forklifte çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ardından yol kenarında park halinde bulunan tıra vurdu.

17.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:02
'nin ilçesinde, forklifte çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ardından yol kenarında park halinde bulunan tıra vurdu. sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Çamikebir Mahallesinde lastik tamiri işleriyle uğraşan Halil İbrahim Çelik (20), motosikletiyle iş yerine doğru yola çıktı. Gençlik Sokak üzerinde 17 AAZ 030 plakalı motosikletliyle ilerleyen Çelik, sokakta bulunan forklifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelik, sürüklenerek bir inşaat malzemesi satışı deposu önünde park halinde duran 17 HT 757 plakalı tıra vurdu. Göğsünden darbe alan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.
ise yaklaşık 30 metre ileriye savruldu ve duvara çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in cansız bedenini Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Üzümlü Köyü eski muhtarı İsmail Çelik'in oğlu olduğu öğrenilen Halil İbrahim Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Genç sürücü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Motosiklet, Çanakkale, Bayramiç, Genç, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:02  FLAŞ
20:01  FLAŞ
19:56  Vali Çakır 'bayrak sevdalısı' öğrenciyi makamında ağırladı
20:00  Comolli'den ayrılık açıklaması
20:00  Yozgat Valisi Çakır, makam aracındaki Türk bayrağını öpen öğrenciyi kabul etti
17.01.2020 20:04:23