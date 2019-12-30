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Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Liseler Arası Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları'nda rakipleri karşısında elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

30.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu

Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Liseler Arası Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa'nın çeşitli bölgelerinden toplam 25 okulun ter döktüğü müsabakaya Belediyespor'un başarılı sporcuları damga vurdu. Kendi okulları adına tatamide fırtına estiren ikiz kardeşlerden Melike Ağralı 63 kilogramda birinci, Mihriban Ağralı ise 68 kilogramda ikinci oldu. Bunun yanı sıra 52 kilogramda Meltem Akpolat, +73 kilogramda Dilara Sultan ve 73 kilogramda Muhammed Enes Polat üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Madalya coşkusu yaşayan Osmangazili sporcular, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını söyledi. Ayrıca son dönemde gösterdikleri başarılarla kendinden söz ettiren ikiz kardeşler Melike ve Mihriban Ağralı, Liseler Arası Taekwondo İl Karması'nda Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı.


Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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