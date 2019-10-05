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Genç taekwondoculardan 2 Avrupa ikinciliği

Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 2 gümüş madalya kazandı.

05.10.2019 21:20Genç taekwondoculardan 2 Avrupa ikinciliği
Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 2 gümüş madalya kazandı.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi. 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 59, 63 ve 68 kızlarda ise 52, 55 ve 59 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi ikinci gün müsabakalarında 6 sıklette 6'sı erkek 3'i kız olmak üzere 9 sporcu temsil etti.
Kızlar 52 kiloda Özge Özbey ve 59 kiloda Işıl Zafer, gümüş madalyanın sahibi olarak Avrupa ikincisi oldular. Şampiyonanın ilk gününde 2 altın madalya birden kazanan Türkiye, 2 gün sonunda 2'şer altın ve gümüş madalyaya ulaştı. Şampiyonanın son gününde 6 sıklette 9 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.
(İHA)

Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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