08 Mart 2019, 15:10
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Elektrik Çarpması Sonrası Hayatını Kaybeden Kayserisporlu Taraftar Toprağa Verildi

Elektrik Çarpması Sonrası Hayatını Kaybeden Kayserisporlu Taraftar Toprağa Verildi

Elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor tribünlerinin sevilen ismi Kadirhan Özdemir, toprağa verildi.

Talihsiz bir kaza sonucu hayata genç yaşta veda eden İstikbal Mobilya Kayserispor tribünlerinin sevilen ismi Kadirhan Özdemir, sonsuzluğa uğurlandı.

Elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden Kadirhan Özdemir için Hunat Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Özdemir'in yakınlarının yanı sıra Kapalı Kale Taraftar Grubu'ndan kalabalık bir topluluk katıldı.

TABUT FORMALARLA ÖRTÜLDÜ

Genç yaşta hayata gözlerini yuman İstikbal Mobilya Kayserispor Taraftarının tabutuna gönül verdiği Sarı-Kırmızılı forma, kaşkol ve bayraklar örtüldü. Gözyaşları içinde uğurlanan Kadirhan Özdemir, Talas ilçesinin Reşadiye Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında defnedildi.

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Genç, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (2)
ŞAPKACI: HERŞEYİ ANLIYORUM, GENÇ BİR KARDEŞİMİZE ÜZÜLMEMEK İMKANSIZ, CENAZE NAMAZI VE TAZİYE RİTÜELLERİNE DE BİŞEY DİYEMEYİZ ANCAK BU TAKIM TARAFTARLIĞININ ÖN PLANA ÇIKARILMASININ VE TAKIM BAYRAĞINI TABUTUN ÜSTÜNE SERİLMESİNİN ANLAMI NE? VARMI DİNDE BU GİBİ İŞLER. BENCE BOŞ İŞLER.
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