Genç tasarımcılar ambalaj tasarımında dünya üçüncüsü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin ambalaj tasarımı Dünya Ambalaj Örgütü tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student 2019 Yarışması'nda bronz ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) Kasım 2019'da düzenlediği 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 18 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (The World Packaging Organisation-WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student- Uluslararası Paket Tasarımı Öğrenci Yarışması'nda yarıştı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Mücahit Hilmi Yaman, Fethullah Er ve Abudukeyoumu Yasen, Yin Yang sembolünden esinlenerek tasarladıkları "Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı" projesiyle dünya üçüncüsü olarak bronz ödüle layık görüldü. Yarışmaya Türkiye'den katılan diğer 17 proje ise sertifika ile ödüllendirildi.

Birlikte çalıştıkları ilk projeyle sektörün en prestijli yarışmasında ödüle değer görülen Mücahit Hilmi Yaman, Fethullah Er ve Abudukeyoumu Yasen iyi bir ekip ruhu yakaladıklarını ve bu birlikteliği başka projelerde de sürdüreceklerini belirttiler.

Bir buçuk ayda ödüllü proje

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücahid Hilmi Yaman, sadece bir buçuk ay içinde eskizleri, çizimleri ve paftaları tamamladıklarını aktararak, fakültede edindikleri teorik bilgiyi projeye dönüştürürken danışman hocaları Ali Tekin Çam'dan büyük destek aldıklarını kaydetti.

Projenin her aşamasında hocalarının fikirleri ve önerileriyle yanlarında olduğunu bildiren Yaman, "Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin düzenlediği yarışmaya da hocamızın önerisiyle başvurduk. Bizi çok motive etti. Zaten bu yarışma vesilesiyle de Dünya Ambalaj Örgütü'nün yarışmasına katıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Fethullah Er ise projeyi hazırlarken bir Uzak Doğu öğretisi olan Yin Yang'ın sembolünden esinlendiklerini belirterek, "Sembol tasarımımıza işlevsellik kattı. Tasarımımızda iki farklı ambalaj tek bir tabakada birleşiyor. Bunu sadece ketçap mayonez kutusu olarak tasarlamadık. Her tada uygun olarak hazırlanabilir. İster üst üste, ister ayrı ayrı, istenilen biçimde kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni 8 Mayıs'ta

Ekip ödülünü, 7-13 Mayıs 2020'de Almanya Düsseldorf'ta gerçekleştirilecek dünyanın en büyük ambalaj fuarı olan Interpack 2020 Fuarı'nda 8 Mayıs'ta yapılacak törende alacak. Fuarı network oluşturmak için önemli gördüklerini belirten Abudukeyoumu Yasen de yeni fırsatlarla ülkeye dönmeyi istediklerini ifade etti.

WorldStar Student, 2006 yılından bu yana Dünya Ambalaj Örgütü tarafından sadece öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor. WorldStar Student Yarışması'na Türkiye'den öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla düzenleniyor. Projeleriyle ilk olarak geçen Kasım ayında düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'na katılan ekip, 152 proje arasından seçilerek ilk 18'de yer almış ve başarı sertifikasının sahibi olmuştu.

