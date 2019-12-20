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Genç'te öğrencilere yönelik etkinlik

Bingöl'ün Genç ilçesinde ilçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı etkinlik düzenlendi.

20.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:53 Genç'te öğrencilere yönelik etkinlik
'ün Genç ilçesinde ilçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı etkinlik düzenlendi.

Genç Kaymakamlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından, öğrencilerin yıl içerisinde yaşadıkları stresten uzaklaşmaları ve ilçe protokolü ile kaynaşmaları için etkinlik düzenledi. Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi misafir salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Arif Gül, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Kansav, İlçe Emniyet Müdürü Resul Kabataş, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte Muay Thai Milli Takımlar Antrenörü Mehmet Ali Kılıç ve öğrencilerin hazırladığı Muay Thai gösterisi yapıldı. Şiir ve şarkı dinletisiyle devam edilen etkinlikte öğrencilerin oynadığı halk oyununa polisler ve kurum amirleri de eşlik etti. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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