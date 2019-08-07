Genç tekvandocular Avrupa Şampiyonasına gidecek

Ankara
'da yapılan milli takım seçmelerinde birinci olan Azra Çavuş ve Işıl Zafer Avrupa
Gençler Tekvando Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Taha Akgül Spor
Salonunda yapılan Gençler Milli Takım seçmelerine farklı illerden çok sayıda sporcu katıldı.
Çavuş ve Zafer müsabakalar sonunda birinci olarak Gençler Milli Takımında yer aldı.
Antrenör Oğuzhan Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki sporcusunun da şampiyonaya gitmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Tokgöz, sporcularının İspanya'da yapılacak Avrupa Gençler Tekvando şampiyonasından güzel bir dereceyle döneceğini beklediklerini ifade ederek, "Ümitlerde de bir sporcumuz Avrupa şampiyonasına gidecek. Onunla birlikte 3 sporcumuz ülkemizi temsil edecek bu yüzden gururluyuz. Ülkemize güzel sonuçlarla dönmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizdeki yetkililerinde spora ve böyle başarılı sporculara destek olması gerekiyor. Bu sporculara sahip çıkıldığında daha da başarılı olup Tekirdağ'ın adını duyurmaya devam edecekler. Bu çocuklara sahip çıkılması onlara daha çok güven verecektir." dedi.