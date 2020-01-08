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Genç tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı

Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

08.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:26Genç tenisçi Atakan Karahan'dan tarihi başarı
Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, One SGM Christmas Kupası'nda ikincilik elde ederek Süper Kategori'de final oynayan ilk Türk oyuncu unvanının sahibi olan Atakan, 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükseldi.
Atakan, böylece Türk tenis tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.
Milli tenisçi, kariyeri boyunca teklerde 117 maçın 97'sinden, çiftlerde ise 74 karşılaşmanın 52'sinden zaferle ayrıldı.

Avrupa, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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