Haberler» Spor» Haber

Genç tenisçiler sertifikalarını aldı

Çukurova Belediyesi tarafından açılan ücretsiz tenis kursları tamamlandı.

05.08.2019 14:20 Genç tenisçiler sertifikalarını aldı
Çukurova Belediyesi tarafından açılan ücretsiz tenis kursları tamamlandı.

Altı ayrı kortta gerçekleştirilen tenis kurslarına katılan genç tenisçilere, sertifikaları Çukurova Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Selek, Selami Kandemir ve Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan tarafından verildi.

Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarında düzenlenen törende konuşan Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, bu yıl ilk kez düzenlenen tenis kurslarına gençlerin gösterdiği ilginin büyük olduğunu belirterek, "Gelecek yıl tenis kurslarını daha geniş bir zamanda yapmak istiyoruz" dedi. Feridun Açan, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e de teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selek de, Büyük Önder Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünü hatırlatarak, "Bu anlayıştan hareket eden Başkanımız Soner Çetin, bu yıl tenis kurslarını ilkini başlattı. Sadece tenis değil, birçok branşta ücretsiz yaz kursları gerçekleştirdik. Tüm imkanlarımızı spor yapmak isteyen gençlerimiz için seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından genç tenisçilere sertifikaları verildi. - ADANA

Çağla Büyükakçay, Çukurova, Adana, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:12   Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru
16:09   Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz talip!
16:07   Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku
16:02   Vesely'den Çekya'yı yıkan haber
16:02   Fenerbahçe'de Frey Ada yolcusu!
16:01   TS CLUB TIR'ı Bilecik'te
15:54   Necip Uysal'ın kasık adalesinde yaralanma tespit edildi