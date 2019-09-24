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Genç ustanın ölümünde zehirlenme şüphesi

İZMİT'te, işyerinden evine geldikten sonra rahatsızlanan Harun Ardıç (36) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

24.09.2019 11:44Genç ustanın ölümünde zehirlenme şüphesi
İZMİT'te, işyerinden evine geldikten sonra rahatsızlanan Harun Ardıç (36) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Harun Ardıç'ın işyerinde tamir ettiği bir makineden çıkan gazdan etkilenerek zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

İzmit Sanayi Mahallesi'nde elektromekanik tamiri üzerine işyeri olan, AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı Sanayi Mahallesi Başkanı Harun Ardıç, dün işyerinden evine geldikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Harun Ardıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Evli ve 2 çocuk babası Harun Ardıç'ın işyerinde bir makineyi tamir ederken çıkan gazdan etkilendiği ve kustuğu, eve geldikten sonra rahatsızlandığı öğrenilirken, gazdan etkilenerek zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Harun Ardıç'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Harun Ardıç bugün Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



AK Parti, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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