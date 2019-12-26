Genç ve dinamik ekip, 2020'ye hazır

Sektörde emin adımlarla ilerleyen her geçen gün adından farklı bir çalışma ile söz ettiren Pelerin Tur ekibi; basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda Sakarya ve ülke turizmine katkı sağlamak için daha çok çalışmaya söz verdi. Sakarya'nın yanı sıra; Kocaeli ve Gebze bölgesinde de hizmet veren Serhat Kurt ile Caner Kaplan yönetimindeki Pelerin Tur; Kou Event ile aynı zamanda anlaşma yaparak bünyesine Kocaeli bölgesinden bir marka daha ekledi. Toplantı sonrası yazılı olarak yapılan basın açıklamasında çok yakında İstanbul'a bir şube açacaklarının sinyalini vererek ve Sakarya Büyükşehir bünyesinde gerçekleştirecekleri projelerinde yakında ilan edeceklerini duyurdu.