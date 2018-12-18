Genç ve Güzel Kalmak Herkesin Hakkı!

Güzellik kavramı, kişiden kişiye değiştiği gibi ülkeden ülkeye de değişiklik gösteriyor. Bazı kültürlerde büyük göz makbulken bir başka kültürde burun güzelliği ön planda. Ancak yoruma açık olan güzellikte değişmeyen tek bir şey varsa o da genç kalma isteği. Şüphesiz hepimiz genç görünmek istiyoruz. Genç kalabilmek için kremler kullanıyor, bakımlar yaptırıyor, hatta estetik ameliyatlara başvuruyoruz. İyi ve genç görünmek için bu kadar çaba sarf ediyoruz. Peki, içilen sigaranın, kullanılan uygunsuz kozmetik ürünlerin cildimize ne kadar zarar verdiğinin farkında mıyız?

KOMŞUNUZUN KREMİNİ KULLANMAYIN

Kozmetik bir ürün kullanacaksanız örneğin nemlendirici, anti-aging, gözaltı ve göz üstü kremleri mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmanız gerekir. Çünkü kuru cilde sahip bir kişi yağlı ciltler için uygun olan bir ürün alırsa cildi daha da kurur ve daha erken yaşlanır. Tam tersi yağlı cilde sahip biri kuru ciltler için olan bir ürünü aldığında cildi daha da yağlanır. Bu da sivilcelenmeye neden olur. Sonuç olarak kozmetik ürünlerin gücünden faydalanabilmek için mutlaka bir uzmana başvurulmalı.

SİGARA CİLDİ KIRIŞTIRIR

Sigaranın cilt düşmanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü sigara cildin elastikiyet kaybına neden olur. Aynı zamanda cildin kırışmasına ve sarkmasına yol açar. Sigaranın miktarı ise bu anlamda pek de önemli değil. Kişi ne kadar çok sigara içiyorsa o kadar zararlıdır ama gün içerisinde içilen tek bir sigara bile cildi yaşlandırmak için yeterlidir.

UYKU DEYİP GEÇMEYİN

Düzenli uyku, sağlıklı bir cilde sahip olmanın olmazsa olmazıdır. Düzenli uyuyan, dinlenmiş kişilerde cilt daha sağlıklı görünür ve yaşlanma daha geç olur. Düzensiz uyku alışkanlığı veya az uyumak da cildi yıpratan önemli faktörlerden bir tanesi.

GEREKSİZ CİLT BAKIMINDAN UZAK DURUN

Cilt bakımı ve peelinglerin doktor kontrolü altında yapılması gerekir. Epilasyon için uygunsuz seçilen lazer de ciltte hem lekelenme hem de damarlanma yapar. Bu nedenle her cilt tipi için seçilecek lazer farklı olmalı. Ayrıca lazer de doktorun karar vermesi gereken önemli uygulamalardan bir tanesi.

YANLIŞ DİYETLER YAŞLANDIRIYOR

Sağlıklı bir cilt için dengeli beslenmek önemli bir faktördür. Sık yapılan diyetler, cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından önemlidir. Çünkü diyet dönemlerinde aşırı zayıflama, yetersiz ve dengesiz beslenme, cildin soluk ve donuk görünmesine yol açabilir, erken yaşlanmaya neden olabilir. Aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Çünkü bunlar birtakım hormonal dengeleri bozarak, cildin yaşlanmasını ya da görünümünün kötü olmasına yol açabilir.

STRESE GEÇİT VERMEYİN!

Stresten mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışın. Çünkü stres kan dolaşımında olduğu gibi deride de birtakım hormonal değişiklikler yapar. Bu da cildin onarım mekanizmalarını bozar ve cildi daha çabuk yaşlandırabilir.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Toksinler ve hava kirliliği de cilt sağlığımızda önemli rol oynar. Çevreden uzak kalmak çok mümkün değil ancak bu tip ortamlara çok maruz kalıyorsanız, cildinize uygun bakımlar yapmalısınız. Kimyager, inşaat mühendisi, mimar, trafik polisi gibi çevresel faktörlere maruz kalan kişilerin cildi koruyan ürünler kullanması önerilir.

KIŞIN DA GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Cildin yaşlanmasına neden olan en büyük dış faktör güneştir ve uzun süreli güneş hasarı cildi en çok yaşlandıran sebep olarak bilinir. Özellikle 25 yaşa kadar alınan yoğun güneş, 40'lı yaşlardan sonra hem kırışıklık hem de lekelenme olarak bize geri döner. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için sadece yazın değil, kışın da güneş koruyucu kremler kullanın.

Kaynak: Bültenler