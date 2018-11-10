Genç ve Yavru Tema Tohumları Toprakla Buluşturdu

Kapadokya Üniversitesi öğrencisi olan 40 Genç TEMA ve Altınyıldız Koleji öğrencisi olan 60 Yavru TEMA tarafından Nevşehir Güvercinlik Köyü Güvercinlik Tepesinde Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla "Erezyonla Mücadele Haftası Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında badem tohumu ve meşe palamudu ekimi gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi etkinliğe katılacak öğrencilere şapka, kalem ve çeşitli hediyeler dağıtan Nevşehir Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı: "Ülkemizin geleceği çocuklarımız ve gençlerimizle daha yeşil bir Türkiye ve Nevşehir için 'Fidanlar, fidanlarla büyüyor' sloganıyla badem ve meşe tohumlarımızı bugün toprakla buluşturacağız. Kimin nereye ne diktiği ve ektiğinin sorgulanmadığı, ne zaman ve nasıl yapıldığının bilindiği çalışmalarımızda her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir'de bir milyon fidan ve tohum toprakla buluşacak. Bugün de bu kapsamda 1000'den fazla tohum toprakla buluştu. Çalışmalarımıza destek veren ve katkı sağlayanlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

TEMA Nevşehir Temsilcisi Arda Çakır ve Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı'nın da katılım sağladığı fidan dikim etkinliğinin sonunda Kapadokya Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile Altınyıldız Koleji öğretmen ve öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği tamamladı.