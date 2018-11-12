ABD'nin Miami şehrinde ikinci ayağı düzenlenen Red Bull Foiling Generation Dünya Finali'nde Yeni Zelandalı ekip şampiyonluğa ulaştı. Yaşları 16 ile 20 arasında değişen genç ve yetenekli denizcileri bir araya getiren yarışmada, Kiwis Isaac McHardie ve William McKenzie ikilisi 15 takımı geride bıraktı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Fvideo-genc-ve-yetenekli-denizciler-red-bull-foiling-generation-da-kozlarini-paylasti&redir_token=ayf_y_ctKuMig4tU-rr8h8IHaXN8MTU0MjEyNjAzNUAxNTQyMDM5NjM1&v=kHlnfS3-xj0&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Fvideo-genc-ve-yetenekli-denizciler-red-bull-foiling-generation-da-kozlarini-paylasti&redir_token=ayf_y_ctKuMig4tU-rr8h8IHaXN8MTU0MjEyNjAzNUAxNTQyMDM5NjM1&v=kHlnfS3-xj0&event=video_description' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCJWLyqWhz94CFUy5VQodm80C5Cj4HUi9jPvv0u_ZvJAB' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/12/vid...</a>