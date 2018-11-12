12 Kasım 2018, 19:21
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Genç ve Yetenekli Denizciler Red Bull Foiling Generation'da Kozlarını Paylaştı

ABD'nin Miami şehrinde ikinci ayağı düzenlenen Red Bull Foiling Generation Dünya Finali'nde Yeni Zelandalı ekip şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami şehrinde ikinci ayağı düzenlenen Red Bull Foiling Generation Dünya Finali'nde Yeni Zelandalı ekip şampiyonluğa ulaştı. Yaşları 16 ile 20 arasında değişen genç ve yetenekli denizcileri bir araya getiren yarışmada, Kiwis Isaac McHardie ve William McKenzie ikilisi 15 takımı geride bıraktı…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/12/vid... Miami,Amerika Birleşik Devletleri,Red Bull
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:21



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