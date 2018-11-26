Genç Yarışmacı Gülce Kahtalı, Performansıyla O Ses Türkiye'de Fırtınalar Estirdi

Biribirinden renkli anlara sahne olan Türkiye'nin en çok izlenen yarışması O Ses Türkiye, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. O Ses Türkiye yarışmasının son bölümünde sahneye çıkan yarışmacı Gülce Kahtalı, Şebnem Ferah'ın Yağmurlar şarkısıyla jüriyi büyüledi.

DÖRT JÜRİ ÜYESİNİ DÖNDÜRMEYİ BAŞARDI

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 22 yaşındaki Gülce Kahtalı, Şebnem Ferah'ın efsane parçası "Yağmurlar" şarkısını seslendirdi. Gülce, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı.

MURAT BOZ'LA DÜET YAPTI

Jüri'den övgü alan genç yarışmacı Murat Boz'la aynI şarkıya düet yaptılar. Seyircinin 'Bir daha' diye tezahürat yaptığı yarışmacıya bu kez Murat Boz da eşlik edince ortaya muhteşem bir düet çıktı.Karar aşamasına gelindiğinde genç yarışmacı O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.

YARIŞMACIYI BİR KEZ DAHA TEBRİK ETTİ

Murat Boz, Gülce Kahtalı ile yaptığı düeti sosyal medya hesabından paylaşarak, genç yarışmacıyı bir kez daha tebrik etti.