Genç Yarışmacı Performansıyla Tüm Stüdyoyu Çoşturdu!

O Ses Türkiye yarışmasına katılan genç şarkıcı performansıyla juri üyelerini ve stüdyodaki izleyicileri kendinden geçirdi.

"BU SENEKİ ŞAMPİYON BELLİ OLDU"

Genç yarışmacı performansıyla tüm stüdyoyu ayağı kaldırdı. Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Instagramın hikaye bölümünden paylaşım yapan Acun Ilıcalı'ın takipçileri videoya sessiz kalmadı. Acun Ilıcalı'nın bir takipçisi paylaşıma, " O Ses Türkiye'nin bu sene ki şampiyonu belli oldu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Stüdyodaki herkes ayağa kalkmış. Mükemmel bir ortam." yorumunu yaptı.