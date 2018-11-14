Genç Yarışmacı Performansıyla Tüm Stüdyoyu Çoşturdu!

O Ses Türkiye yarışmasına katılan genç şarkıcı performansıyla juri üyelerini ve stüdyodaki izleyicileri kendinden geçirdi.
"BU SENEKİ ŞAMPİYON BELLİ OLDU"
Genç yarışmacı performansıyla tüm stüdyoyu ayağı kaldırdı. Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Instagramın hikaye bölümünden paylaşım yapan Acun Ilıcalı'ın takipçileri videoya sessiz kalmadı. Acun Ilıcalı'nın bir takipçisi paylaşıma, " O Ses Türkiye'nin bu sene ki şampiyonu belli oldu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Stüdyodaki herkes ayağa kalkmış. Mükemmel bir ortam." yorumunu yaptı.
Acun Ilıcalı,O Ses Türkiye,Genç
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:19