Haberler » 3. Sayfa » Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı - Haber

Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda, 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

29.11.2019 23:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:48Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı
'nin ilçesinde Suç Araştırma Timinin (JASAT) eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda, 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde yaptığı denetimlerde bir şüpheliyi takibe aldı. Eğlence mekanlarına uyuşturucu sattığı belirlenen 20 yaşındaki İsmail T. suçüstü yakalandı. Aydın'ın Nazilli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şüphelinin üzerinden 60 adet extacy hap çıktı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Tavas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:14 Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması
00:14 Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir...
23:57 Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu
23:45 İstanbul'da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı
23:45 Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirildi
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:27 Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
30.11.2019 00:25:43