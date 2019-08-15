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Genç yaşta hayatına son verdi

Bilecik'te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.

15.08.2019 12:09 Genç yaşta hayatına son verdi
Bilecik'te girdiği bunalım sonrası intihar eden genç sevenlerini yasa boğdu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağlı Kavak Köyü Bağışlar Mahallesinde ikamet eden Ercan Erdoğan (27) evinden silah sesi duyan yakınları şahsı yerde kanlar içinde bulurken, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydederken, gencin pompalı tüfekle canına kıydığı öğrenildi.

Öte yandan 27 yaşındaki Ercan Erdoğan'ın bunalıma girdiği iddia edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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