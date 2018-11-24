Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Veysel Yüksel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik
'in sevilen isimlerinde Veysel Yüksel (47) son yolculuğuna uğurlandı.
Bilecik esnaflarından merhum Feridun Yüksel ve Gülsüm Yüksel'in oğulları, Göktuğ ve Gülsüm Yüksel'in babaları Veysel Yüksel yakalandığı amansız bir hastalık sonucu tedavi gördüğü Eskişehir
'de hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi cuma namazına müteakip Kayı Boyu Cami'nden kaldırılarak Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
da katılırken, acılı aileye sabırlar diledi. - BİLECİK
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:55