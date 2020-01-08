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Genç yaşta kalbine yenik düştü

Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki İbrahim İncesulu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

08.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:47Genç yaşta kalbine yenik düştü
'un ilçesi nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki İbrahim İncesulu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İlçe eşrafından Kamil İncesulu'nun oğlu, Bayram ve Mehmet İncesulu'nun ağabeyleri İbrahim İncesulu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara'da berberlik yapan 39 yaşında İncesulu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Taziyeleri kabul eden aile bireyleri, gözyaşlarına hakim olamadı. İncesulu'nun cenazesi bugün Ulu Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ÇORUM

Kalp Krizi, Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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