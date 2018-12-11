11 Aralık 2018 Salı 13:31



11 Aralık 2018 Salı 13:31

- "Genç yaşta ölümlerin çoğunluğunun nedeni kalp krizi değildir"Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, genç yaşta ölümlerin nedenlerinin genç yaşta ortaya çıkan ani ölümlerin nedeninin kalp krizi olmadığını büyük bir çoğunluğunun doğuştan oluşan kalp kaynaklı hastalıklar olduğunu söylediSİVAS - Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, genç yaşta ortaya çıkan ani ölümlerin nedeninin kalp krizi olmadığını büyük bir çoğunluğunun doğuştan oluşan kalp kaynaklı hastalıklar olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hasan Yücel kalp krizinin, kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık oluşması sonucunda kalbin o bölgesinin beslenmemesi neticesinde ortaya çıkan bir durum olduğunu belirterek, "Bu ölümlerle sonuçlanabilen, bir çoğu hastamızın kalp krizi neticesinde hastaneye yetişemeden dışarıda kaybedilen ciddi dünyada tüm ölümlerin en önemli nedenlerinde birini oluşturmaktadır. Belirtilerine bakacak olursak, bazen hiçbir şikayet ortaya çıkarmadan yani şikayet ortaya çıkarmadan karşımıza çıkarabiliyor. Genellikle bize gelen hastalarda önceden verilen bir takım sinyaller var. Bu sinyaller nelerdir, hastalarımızın uyanık olmaları gerekiyor. Göğüs ağrısı, yol yürüme ile olan nefes darlığı, yol yürüme ve eforla olan çabuk yorulma, halsizlik, aşırı terleme, koltuk altında ağrı, sol kolda ağrı, sırta vuran ağrı, ve çeneye vuran ağrı gibi nedenle bizim karşımıza çıkan öncü belirtiler olarak karşımıza çıkıyor. Kalp krizini neler tetikliyor? Bakacak olduğumuz zaman birden fazla risk faktörü oluşturmaktadır. Bunların en başında ailesel yatkınlık gelmektedir. Maalesef ailesel yatkınlık, genetik yatkınlık müdahale edemediğimiz bir risk faktörüdür. Aileden bize kalan kötü bir miras. Onun dışında bakacak olursak; hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve en önemlisi kendi ipimizi çektiğimiz sigaradır" dedi. Yücel, ani ölümlerin bir çoğunun kalp krizi olarak ortaya çıkmadığını ifade ederek, "Gençler de ve özellikle sporcu ölümleri ile birlikte, yakın zamanda da bir basketbolcu ve bir futbolcunun kalp krizi nedeni ile öldüğü belirtilmiştir ama. Bakacak olduğumuz zaman sporcu ölümleri ve ani ölüm ne demek diye, önce onu bir görmemiz gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu yokken, bir saat içinde herhangi bir travmaya maruz kalmadan spor içerisinde veya sonrasında kalbin durması veya ani ölüm olarak ifade edilmektedir ama bilmekteyiz ki bunların büyük bir çoğunluğu kalp krizi ile ortaya çıkmamaktadır. Genç yaşta ortaya çıkan ani ölümlerin nedenlerinden yüzde 80'ni kalp kaynaklı nedenler oluşturmaktadır. Bunun yüzde 11'ini diğer nedenler, yüzde 9'unu ise herhangi bir neden tespit edilememiştir" ifadelerini kullandı. Yücel, ani ölümlerin doğuştan kalp hastalığı olan bireyler daha sık göründüğünü belirterek, "Yüzde 80'ni kalp kökenli. Kalp kökenli olan durumlarda ney en sık neden olacak bakacak olursak, kalp krizi ön planda yer almıyor. Ölümleri değerlendirdiğimiz zaman daha ziyadesiyle doğuştan kalp hastalığı olan genç bireyler de bu ölümlerin en sık nedeni olmaktadır. Kalp duvar kalınlığının artmış olması veya kalbin anatomisinin bozukluğu ve elektriksel olarak düzensizlik olması ve neticesinde ani kalp durmasıyla neticelenen ölümlere sebebiyet vermektedir. Özellikle kalp duvar kalınlıklarının artışı, doğuştan ritim bozukluğu veya kapak bozuklukları gibi durumlarda heyecan,stres, egzersiz, efor gibi durumlarda ani ritm bozuklukları ortaya çıkabilmekte ve kişiler kaybedilmektedir. Biraz önce bahsettiğim genç yaştaki ölümlerin en sık nedenleri doğuştan doğum ile birlikte ortaya çıkan durumlardır bu sonradan ortaya çıkan durumlar değildir. Öngörebilmek için tabii ki düzenli kardiyoloji muayenesine önem verilmesi gerekmektedir. Yapılan bu muayenelere rağmen hastada herhangi bir pozitif yani öngörülebilir, ani kalp durmasının öngörülebilir nedenleri ortaya çıkarılamayabilir"şeklinde konuştu.