Genç Yeryüzü Doktorları'ndan "Sağlık Sokağı" Etkinliği

Yeryüzü Doktorları Derneği'nin üniversite öğrencisi gönüllülerinden oluşan "Genç
Yeryüzü Doktorları"nca düzenlenen "Sağlık Sokağı" etkinliğiyle halk, beden kitle endeksi, şeker ve tansiyon ölçümü, akılcı ilaç kullanımı gibi konularda bilgilendiriliyor.
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamada, Genç Yeryüzü Doktorları'nın Türkiye
'nin çeşitli illerinde özellikle sağlıkla ilişkili bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinden oluştuğu belirtildi.
"İyilik için gençlik" sloganı ile sene boyunca birçok etkinlik düzenleyen Genç Yeryüzü Doktorları'nın, 16 Mart itibarıyla çeşitli illerde "Sağlık Sokağı" etkinliği başlattığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Etkinlik kapsamında İstanbul
'da Üsküdar
ve Gaziosmanpaşa
meydanları ile birlikte Aydın
, Trakya
ve Niğde
'de şehir meydanlarında açılan stantlarda, beden kitle endeksi, şeker ve tansiyon ölçümü, akılcı ilaç kullanımı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.
Erken teşhisi mümkün hastalıklar ve sağlıklı yaşama dair bir bilinçlendirme hareketi başlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte; Trakya, Adnan Menderes
, İstanbul ve Marmara
üniversitelerinde tıp, eczacılık, hemşirelik gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin katılımı ile 2 günde 2 bin 535 kişiye ulaşıldı. Etkinlik İstanbul, Gaziantep
, Kars
, Aydın, Düzce
ve Trakya illerinde nisan ayı sonuna kadar devam edecek."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi 3. Snıf Öğrencisi ve Genç Yeryüzü Doktorları Gönüllüsü Rabia Büşra Şahin, çalışmanın sağlık çalışanı ve hasta arasındaki iletişimlerini geliştirmenin yanı sıra manevi anlamda da kendilerine çok şey kattığını aktardı.
İstanbul, Genç, Güncel
Kaynak: AA